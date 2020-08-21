МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло на 24,7% по сравнению с показателем июня — до 5,86 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа таких сделок на 14,7%, до 5,38 миллиона.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в июле составила менее 1% против 3% в июне.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,28 миллиона, в месячном выражении отмечен рост на 23,9%, в годовом также отмечен рост на 9,8%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 8,5%, до 307,8 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в июле составило 580 тысяч, что на 31,8% больше по сравнению с июнем, но равно показателю июля 2019 года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 6,4% в годовом выражении, до 270 тысяч долларов.