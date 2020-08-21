БРЮССЕЛЬ, 21 авг — ПРАЙМ. США и Евросоюз на фоне не самого простого периода в своих торговых отношениях договорились снизить тарифы на импорт друг у друга товаров на ежегодную сумму в несколько сотен миллионов долларов и надеются, что за этим соглашением последуют новые договоренности в области торговли, говорится в совместном заявлении Штатов и ЕС, распространённом Еврокомиссией.

"Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и (еврокомиссар по торговле — ред.) Фил Хоган объявили сегодня о соглашении о пакете снижения пошлин… Это снижение тарифов — первое сокращение пошлин, согласованное между США и ЕС, за более чем два десятилетия", — говорится в нем.

В рамках договоренности ЕС отменит на пять лет и задним числом — с 1 августа 2020 года, тарифы на импорт продуктов из живых и замороженных лобстеров из США, объём поставок которых в ЕС в 2017 году превысил 111 миллионов долларов. При этом Еврокомиссия начнёт работу для снятия этих пошлин на постоянной основе.

В свою очередь Соединенные Штаты, также с 1 августа, снизят на 50% свои пошлины на некоторые товары, импортируемых из ЕС, чья среднегодовая стоимость составляет порядка 160 миллионов долларов. Речь идёт, к примеру, об определенных готовых блюдах, зажигалках и деталях для них.

"Мы намерены, чтобы этот пакет снижения тарифов ознаменовал начало процесса, который приведет к дополнительным соглашениям, которые создадут более свободную, справедливую и взаимную трансатлантическую торговлю", — заявили совместно Хоган и Лайтхайзер.