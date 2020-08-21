ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 21 авг — ПРАЙМ. Новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который позиционируют как преемника знаменитого ПМ, начнет производиться серийно в ноябре 2020 года, следует из брошюры, которую раздали журналистам на презентации концерна "Калашникова".

"Статус производства: завершены государственные испытания, проводится опытная эксплуатация в МВД России, начало серийного производства в ноябре 2020 года", — говорится в документе.

Пистолет создан по техническому заданию, утвержденному МВД РФ, калибр — 9 миллиметр. Есть возможность установить подствольные фонари и целеуказатели.

Как отмечается в документе, "в отличие от большинства зарубежных аналогов, имеет двусторонние органы управления" — его одинаково удобно использовать как правшам, так и левшам.