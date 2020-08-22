МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Россия и Китай придерживаются курса на отказ от американской валюты — в товарообороте между странами доллар постепенно заменяется юанем. С 2015 года доля доллара сократилась с 90% до менее 50% к сегодняшнему дню. В первом квартале 2020 года доля евро в расчетах по торговым операциям между двумя странами составила 30%, а на национальные валюты пришлось 24%.

Товарооборот между странами сбалансирован по объему экспорта и импорта, например, в 2019 году экспорт России в Китай составлял 56 млрд долларов, а импорт — 54 млрд. Это значительно облегчает задачу по ослаблению влияния доллара, так как в таких условиях у стран меньше потребности в аккумуляции излишков в других валютах, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Основной причиной дедолларизации они называют геополитическую напряженность в отношениях обеих стран с США.

КУРС НА СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ

По словам аналитика ФГ "Калита-Финанс" Дмитрия Голубовского, глупо быть в зависимости от своего потенциального противника, ведь все долларовые расчеты идут через счета американских банков.

"Россия и Китай находятся в плохих отношениях со Штатами, а значит, все транзакции находятся под риском. К тому же, если речь идет исключительно о двух странах, одностороннем товарообороте, то вообще нет смысла пользоваться какой-то промежуточной валютой", — считает он. Эксперты не ожидают обвала рубля до конца года

Расчет в нацвалютах, по мнению президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, прежде всего обусловлен желанием укрепить валюты собственных стран за счет повышения спроса на них. Китай заинтересован в этом по причине снижения доли юаня в мировых расчетах, российская валюта же подвержена высокой волатильности, что препятствует международному статусу рубля.

"Еще в 2014 году было заключено трехлетнее соглашение на осуществление валютного свопа между Китаем и Россией на сумму 150 миллиарда юаней, или 24,5 миллиарда долларов, затем сделка продлилась еще на три года. Соглашение позволило обмениваться валютой между странами без необходимости покупать ее на валютном рынке", — отмечает эксперт.

Если говорить о контрактах на биржевые товары, например, на поставку нефти или газа, то расчет между Китаем и Россией, как правило, производится не в нацвалюте, а в евро. Это объясняется тем, что доллар и евро – самая ликвидная валютная пара. Голубовский отмечает, что доля расчетов в евро в торговых операциях неукоснительно растет по всему миру.

Однако на динамику юаня и рубля пока в большей мере оказывают другие факторы, чем доля тех или иных валют в их взаимном товарообороте, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов.

"Данные факторы обусловлены состоянием международных экономических отношений, стабильностью макроэкономической ситуации в странах, поведением глобальных портфельных инвесторов, экономической конъюнктурой в мире и спросом на те или иные экспортируемые странами товары и услуги", — обобщает он.

КОРОНОВИРУСНЫЙ ОБВАЛ

Интерес к американской валюте заметно ослаб за последние шесть лет, а виноваты в этом сами США. Из-за санкций, которые регулярно вводит Америка против ряда развивающихся стран, подтолкнули последних к постепенному отказу от доллара в своих торговых отношениях.

"Более того, с каждым годом все больше и больше Россия и Китай стали запасаться золотом в качестве реального средства для обеспечения торговли в случае очередного экономического катаклизма", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. На данный момент доля юаня в золотовалютных резервах РФ составляет 10,92%, в то время как объем китайских инвестиций в российские ОФЗ неизвестен, но, вероятно, доля рублевых активов в структуре китайских ЗВР ниже, добавляет эксперт.

Последние события как раз подтверждают правильность выбранной тактики Китая и России: пандемия коронавируса неблагоприятно сказалась на экономике США, а значит, и на состоянии американской валюты. Конечно, прямого отношения последствия пандемии короновируса к процессу дедолларизации не имеют. Однако нельзя поспорить с тем, что коронавирус ударил по всей торговле как таковой, но не ударил по стратегии Китая и России по уходу от доллара, сходятся во мнениях эксперты.

"Коронавирус добавил перца в международные отношения. Американцы фактически обвинили Китай в том, что он этот вирус распространяет, и отношения между двумя странами стали еще враждебнее. И в этом смысле пандемия косвенно ускорила процесс дедолларизации", — отмечает Голубовский.

Вследствие коронавирусного обвала Федрезерв обнулил все преимущества доллара – снижение ключевой ставки до минимумов, включение печатного станка, причем "в агрессивном режиме".

"Вес доллара в мировой торговле будет падать, а также и его курс. Скорее всего доллар повторит судьбу британского фунта после Второй мировой войны, тогда было 4 доллара за фунт, а сейчас курс 1,3. Вот такая перспектива", — прогнозирует Голубовский.

ДОЛЛАР ВЫБЫВАЕТ ИЗ ИГРЫ

Опрошенные эксперты согласны, что в долгосрочной перспективе роль доллара в мировой экономике будет снижаться.

"Устойчивость доллара все же в большей мере зависит от экономической политики США. Главный риск здесь сегодня заключается в том, что охлаждение торговых связей США и Китая может привести к существенным сокращениям инвестиций Китая в государственные облигации США", — считает Абрамов.

Процесс более активного использования национальных валют в товарообороте между Россией и Китаем с точки зрения стабильности доллара важен как демонстрация тренда развития международных экономических отношений, пример для подражания другим странам, отмечает он. Однако его непосредственное влияние на доверие к доллару является умеренным. Товарооборот между Китаем и США примерно в пять раз больше, чем России и Китая.

При этом слабый доллар выгоден самим США, отмечают эксперты. С экономической точки зрения, падение доллара усилит конкурентоспособность американских товаров, удешевится экспорт, а значит, Штаты смогут больше продать своих товаров на международных рынках, объясняет Голубовский. Китай делает ставку на внутренние источники роста

"Период сильного доллара, который длился с 2014 года, Америке принес мало хорошего. Но с точки зрения глобальной политики — это утрата власти", – добавляет он.

"Текущая ситуация не страшна для США, но страшна тенденция: Россия и Китай занимаются развитием альтернативной глобальной инфраструктуры: создаются АБИИ и Новый банк развития БРИКС как альтернатива МВФ и ВБ, развиваются расчеты вне зоны доллара, в том числе со странами-союзниками и партнерами Москвы и Пекина", — отмечает Манкевич.

Не исключено, что в скором времени мир может разделиться на две валютные зоны – китайскую и американскую. Предпосылки для этого есть.

"Китай создает криптоюань и развивает торговлю фьючерсами на нефть в юанях – каждый из этих шагов – капля, которые все вместе постепенно подтачивают глобальный статус доллара в качестве мировой резервной валюты", — рассуждает Манкевич.

Постепенный отказ от доллара, безусловно, приведет к глобальному кризису, но без потрясений невозможно выстроить и новой системы торговых взаимоотношений стран между собой, заключила Новикова.​​​