МИНСК, 22 авг — ПРАЙМ. Со среды, 19 августа, сотрудники минского офиса Viber начали возвращаться к работе, но не более 20% от всего штата, сообщила РИА Новости директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская.

"Со среды сотрудники начали возвращаться в офис, но не более 20% от всех сотрудников. Мера по закрытию офиса была временной для обеспечения безопасности всей команды", — сказала Знаменская. По ее словам, из-за нестабильной работы интернета и ради безопасности команды сотрудники офиса работали удаленно. Офис в это время был закрыт.

Ранее сообщалось, что белорусский офис Viber планируют закрывать из-за нестабильной ситуации в стране.

По ее словам, мера по закрытию офиса была временной, сотрудники ради своей безопасности работали удаленно.

"На прошлой неделе в Беларуси не было интернета, и было еще сложнее получить достоверную информацию от нашей белорусской команды, проверить, в безопасности ли они. По этой причине мы решили временно закрыть наш офис на прошлой неделе и убедиться, что команда работает удаленно и сотрудникам не нужно добираться из дома в офис", — сказала Знаменская.