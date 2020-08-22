ТАШКЕНТ, 22 авг — ПРАЙМ. Власти Узбекистана договорились с руководством группы "Сибур" и холдингом НИПИГАЗ (входит в группу) о трудоустройстве граждан республики на строительстве объектов компаний в России, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в рамках визита в Москву обсудил с генеральным директором ООО "Сибур" Михаилом Карисаловым и председателем совета директоров НИПИГАЗ Борисом Лимом вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции.

"Была достигнута договоренность о совместной выработке механизмов организованного отбора и профессиональной подготовки кадров из числа узбекских граждан, проживающих в Российской Федерации, а также их дальнейшего трудоустройства в рамках реализуемых российскими компаниями промышленных и инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении на сайте МИВТ.

Руководители российских компаний также готовы оказать содействие в поиске новых строительных и промышленных предприятий РФ для трудоустройства граждан Узбекистана, добавили в ведомстве.

Региональное информационное агентство skaner28 13 июля опубликовало видео с кадрами погрома на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ). Прокуратура Амурской области предварительно установила, что работники, граждане Узбекистана, требовали от подрядчика строительства – турецкой Renaissance Heavy Industries увеличить заработную плату. По данным СК, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела по статьям "хулиганство" и "массовые беспорядки". Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 сентября 11 наиболее активных участников массовых беспорядков, все проходящие по делу — граждане Узбекистана.

Позднее пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений республики сообщила, что власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries достигли договоренности о предоставлении 4,2 тысячи узбекистанцам работы на строительных объектах компании в РФ.

"Сибур" 18 августа приступил к строительству Амурского ГХК. Проект предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год — 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство комплекса будет синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность АГПЗ компании "Газпром", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить Амурский ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.