МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ намерен сохранить инвестиции в основной капитал по промышленности в 2020 году на уровне прошлого года, на рост рассчитывать не стоит, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Если в целом по году, думаю, что плюс по отношению к прошлому году вряд ли будет. Задача хотя бы сохранить параметры прошлого года", — сказал он в ответ на вопрос о возможности роста инвестиций в основной капитал по промышленности в этом году.

По данным Росстата, в январе-июле промпроизводство в России снизилось на 4,2% в годовом выражении, в июле показатель замедлил спад до 8% в годовом выражении после снижения на 9,4% в июне.