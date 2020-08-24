МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ видит риски для исполнения федерального бюджета в следующем финансовом году из-за практики выплаты промежуточных дивидендов госкомпаниями, соответствующие выводы содержатся в опубликованных ведомством материалах по итогам проверки исполнения закона о федеральном бюджете Росимуществом в 2019 году.

"Существующая последние четыре года практика инициирования выплат промежуточных дивидендов создает риски для исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году", — говорится в материалах.

Потенциальным резервом поступлений дивидендов в бюджет, по мнению аудиторов, являются минимизация количества решений правительства об уменьшении размера дивидендов для отдельных госкомпаний, а также повышение эффективности администрирования задолженности по уплате дивидендов, которая по состоянию на 1 января 2020 года составила 236,3 миллиона рублей.

Аудиторы отмечают, что, как и в предыдущие годы, в 2019 году основной объем поступивших в бюджет дивидендов (86,7% от общего объема) в сумме 382,6 миллиарда рублей обеспечен 13-ю крупнейшими плательщиками. Всего по итогам 2018 года 244 акционерных общества осуществили перечисление дивидендов в федеральный бюджет.

Так, "Газпром" перечислил 150,9 миллиарда рублей, или 34,2% общей суммы, "Роснефтегаз" — 85,2 миллиарда рублей (19,3%), "Транснефть" — 61 миллиард рублей (13,8%), "Алроса" — 19,3 миллиарда рублей (4,4%), РЖД — 13,4 миллиарда рублей (3%), "Русгидро" — 9,7 миллиарда рублей (2,2%), "Дом.РФ" — 9,6 миллиарда рублей (2,2%).

Банк ВТБ принес в бюджет 8,7 миллиарда рублей дивидендов, или 2%, "Ростелеком" — 6,3 миллиарда рублей (1,4%), "Зарубежнефть" — 4,5 миллиарда рублей (1,4%), "Гознак" — 5,3 миллиарда рублей (1,2%), "Россети" — 4,2 миллиарда рублей (1%), НМТП — 2,9 миллиарда рублей (0,7%).

По итогам 2018 года большинство крупнейших акционерных обществ ("Алроса", "Транснефть", "Аэрофлот", "Русгидро", "Совкомфлот", "Дом.РФ", "Зарубежнефть", "Ростелеком", НМТП, Россельхозбанк, ОЗК, РНКБ и ФСК ЕЭС) приняли решения о направлении на выплату дивидендов акционерам обществ в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако ряду компаний правительство разрешило платить меньше ("Газпром", "Роснефтегаз", ВТБ, РЖД).