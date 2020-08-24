МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Исполнение программы приватизации прошлого года оказалось самым низким за три года, говорится в материалах Счётной палаты (СП) РФ по итогам проверки исполнения бюджета Росимущества.

"В 2019 году Росимущество показало самый низкий за три года уровень исполнения программы приватизации по продаже пакетов акций", — говорится в материалах СП. И её аудиторы объяснили это низким спросом и качеством торгов.

"Большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена", — приводится в сообщении цитата аудитора Андрея Батуркина.

При этом Росимущество исполнило прогноз доходов с небольшим превышением, на 474 миллиарда рублей, или на 0,7%. Традиционно 93% доходов агентства составили дивиденды по принадлежащим РФ акциям.

Счетная палата также выявила нарушения при администрировании доходов. "Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие от семи акционерных обществ, по которым права акционера-участника (Российской Федерации) переданы госкорпорации "Ростех" и Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 миллиона рублей", — сообщил Батуркин.

Нарушения были выявлены и при ведении реестра федерального имущества. К ним относится то, что функции правообладателя не закреплены за структурными подразделениями ведомства, отсутствует внутренний порядок направления сведений в систему учета, остается значительный массив имущества, на которое не оформлены права.