МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Башкирской содовой компании (БСК) будет в ближайшее время урегулирована: холдинг полностью переходит в российскую юрисдикцию, власти региона решают проблемы обеспечения сырьем, а вопрос о национализации решится в случае необходимости. О том, какова сейчас обстановка вокруг БСК, что ждет ее бизнес и о своем отношении к событиям на горе Куштау, в интервью агентству "Прайм" рассказал акционер, член совета директоров БСК Альберт Харисов.

- Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что если ситуация вокруг предприятия будет развиваться негативно, то правительство республики готово национализировать компанию. Как вы к этому относитесь?

— Если руководство страны сочтёт, что БСК должна находиться исключительно в государственной собственности, мы с пониманием отнесёмся к этой позиции. Но я хочу напомнить, что уже сегодня правительство республики является крупнейшим единоличным акционером компании и контролирует почти 40% его акций. Представители республиканского кабинета есть в совете директоров, и они участвуют в выработке всех основных решений. Их мнение всегда учитывается частными акционерами. Никаких корпоративных разногласий с нашими партнерами из правительства у нас никогда не было. Почти все решения, в том числе и по проблеме развития сырьевой базы, по формированию инвестиционной программы, по выплате дивидендов принимались единогласно.

Вообще, на мой взгляд в национализации нет экономической логики. До нашего прихода в руководство ОАО "Сода" завод производил 1 млн 200 тыс тонн продукции в год. Сейчас эта цифра составляет 1 млн 800 тыс. Оборот, за то время, что мы там работаем, вырос с 6 млрд до 25 млрд рублей в год. До нас государство получало налогов в размере 1 млрд 100 тысяч рублей в год, выплат в виде дивидендов вообще не получало. В прошлом году налогов мы заплатили 10 млрд рублей. Плюс ещё 6 млрд рублей государство получило в виде дивидендов на госпакет. Плюс — ещё 700 млн — это наша благотворительная программа. Государство сегодня является основным бенефициаром работы БСК, и без его участия не принимается ни одного решения совета директоров.

Но это все касается только экономики. При этом мы не исключаем, что потребность в национализации может быть обусловлена не экономической, а какой-то иной логикой. Если соответствующее решение правительство страны примет, то мы его, конечно же, исполним.

- Принято считать, что частный пакет акций компании завязан на офшоры и фактически контролируется из-за границы? Вы планируете провести деофшоризацию?

— Все центры принятия юридических решений со стороны акционеров, входящих в группу "Башхим", находятся на территории России. Крупнейший частный акционер компании является налоговым резидентом и зарегистрирован на территории Башкирии. Насколько я знаю, он является самым крупным налогоплательщиком в регионе как частное лицо.

А вообще в целом скажу, что мы еще в 2016 году приняли решение перерегистрировать в России весь холдинг. Уже тогда нам стало очевидным, что российское законодательство вышло на такой уровень, когда владение акциями через низконалоговые иностранные юрисдикции не имеет никакого смысла. Процедура требует предпринять много аккуратных и выверенных шагов. Сейчас мы ее уже завершаем.

- Насколько остро сейчас стоит сырьевая проблема?

— Проблема никуда не делась. Глава республики сказал, что у него есть видение, как ее решать. Насколько мне известно, правительство Башкирии сейчас активно занимается этим вопросом. Мы надеемся, что в ближайшее время будут найдены все необходимые решения и предприятие будет обеспечено сырьем.

- Как вы относитесь к событиям на горе Куштау?

— В ходе событий пострадали люди: и протестующие, и представители предприятия, и сотрудники полиции. События вызвали большой общественный резонанс. Для нас главная задача — не допустить повторения этих событий.