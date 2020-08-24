ПАРИЖ, 24 авг – ПРАЙМ. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о снижении налогов на производство для компаний на общую сумму в 10 миллиардов евро в год.

"С 1 января 2021 года мы снизим налоги на производство для предприятий на 10 миллиардов евро в год, чтобы создать рабочие места и обеспечить успешный промышленный переход", — завил министр в эфире радиостанции RTL.

Ле Мэр также подчеркнул, что налоги в Франции повышаться не будут. "Мы снизим налоги, которые было обещано снизить", — продолжил глава Минэкономики. Он напомнил, что налог на проживание будет отменен для всех французов к 2023 году.