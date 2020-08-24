МИНСК, 24 авг — ПРАЙМ. В системе министерства промышленности Белоруссии, объединяющей более 220 предприятий, по данным на понедельник, закрытых из-за забастовок нет, заявил РИА Новости помощник министра Чеслав Шульга.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу.

"По информации, которая имеется у меня, на понедельник в системе минпрома Беларуси нет предприятий, закрытых из-за забастовок", — заявил Шульга. При этом собеседник агентства уточнил, что ведомство объединяет более 220 предприятий республики.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.