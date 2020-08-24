МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня обсудим, как идёт подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в национальные проекты и государственные программы, чтобы они соответствовали целям, поставленным главой государства. Всё это надо сделать в сжатые сроки", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что единый план по достижению национальных целей развития в период до 2030 года должен быть наполнен понятными результатами и чёткими сроками их достижения и попросил вице-премьеров взять эту работу на личный контроль.

"До первого сентября необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей", — сказал Мишустин.

Премьер также дал поручение оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве РФ.