МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Белорусский металлургический завод (БМЗ), Минский тракторный завод (МТЗ) и Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), одни из крупнейших предприятий в республике, не проводят забастовок и останавливать производство не планируют, сообщили РИА Новости представители предприятий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу. Как заявляли РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, в том числе на БМЗ, который, в частности, 17 августа на несколько часов приостанавливал работу сталеплавильных печей, но затем возобновил ее в штатном режиме.

"Завод работает в штатном режиме, согласно графика производственного", — сказали РИА Новости в администрации БМЗ в понедельник. Акции протеста, по словам собеседника, в настоящее время на предприятии не проводятся. "Сейчас на заводе нет ничего, все стабильно", — ответил он на соответствующий вопрос. Закрытых из-за забастовок предприятий в системе минпрома Белоруссии на понедельник нет

Представитель Минского тракторного завода также сообщил, что предприятие продолжает работу, отметив, что объявленная на прошлой неделе активом завода забастовка так и не была юридически оформлена. "Сейчас работает предприятие, и на прошлой неделе работало – техника собиралась и отгружалась. Все цеха работают. Примерно среднюю норму в день мы выполняем, и у нас не было такого, чтобы был какой-то провал", — сказал собеседник агентства.

В Мозырском НПЗ также заверили, что предприятие работает в штатном режиме, и никаких забастовок не проходило. "У нас и не было никаких забастовок. Завод категорически останавливать нельзя", — сказал представитель завода. По его словам, в прошлую пятницу состоялась встреча сотрудников с гендиректором предприятия, по итогам которой все подтвердили намерение продолжать работу в обычном режиме.

"В конце все сказали, что завод мы не остановим. И говорили гендиректору спасибо и аплодировали. Завод должен работать, здесь вопросов никаких нет. Все в штатном режиме, у нас нет отсутствующих без уважительных причин, все на вахту поступают и с вахты уезжают", — добавил собеседник агентства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.