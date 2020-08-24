КУБИНКА (Московская область), 24 авг — ПРАЙМ. Выход космодрома "Морской старт" на прибыль требует проведения не менее пяти пусков в год, рассказал вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".

"Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год", — сказал Борисов.

Он уточнил, что в настоящее время по его поручению проводится оценка возможности использования в проекте ракеты "Союз-5" или доработки проекта ракеты под этот комплекс.

"Чтобы было коммерчески успешно, желательно делать по 5 (пусков — ред.). По крайней мере, мне такие расчеты преподнесла рабочая группа", — добавил вице-премьер.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос") контракта, предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".

В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.

Ранее стало известно, что специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.