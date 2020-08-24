МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Меры правительства позволят ограничить спад российской экономики 5% в текущем году, а в 2021 году — вернуться к росту, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года мы рассчитываем сдержать сжатие экономики в пределах 5%, и уже в следующем году вернуться в режим роста", — заявил Мантуров, выступая на встрече министров промышленности стран БРИКС.

Он напомнил, что в России сформирован общенациональный план восстановления экономики с объемом государственного финансирования около 77 миллиардов долларов. "В приоритете — поддержка долгосрочных структурных изменений экономики, в том числе через стимулирование высокотехнологичных секторов промышленности и поощрения неэнергетического экспорта", — пояснил министр.

Минэкономразвития РФ ожидает снижения ВВП в текущем году на 4,8%. Однако министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз.

В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,6%.