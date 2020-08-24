МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"И второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. Но повторяю еще раз, Ростов – это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда", — сказал Путин.

Он призвал Голубева обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры.

"Количество врачей в Ростовской области на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", — сказал Путин.