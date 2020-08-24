МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Новгородской области, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановляется создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Новгородская" на территориях муниципального образования Новгородский муниципальный район, Чудовского муниципального района и муниципального образования — городского округа Великий Новгород Новгородской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны", — говорится в документе.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отмечал, что ОЭЗ удобна для высокотехнологичных предприятий, а также для тех, которые значимую часть своей продукции отправляют на экспорт, что даст региону еще одно конкурентное преимущество.