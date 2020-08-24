МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Консолидированный бюджет российских регионов в первом полугодии был исполнен с дефицитом впервые с 2011 года — он составил 214 миллиардов рублей, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

"За январь-июнь 2020 г дефицит консолидированных региональных бюджетов составил 214 млрд руб. Дефицитное исполнение региональных бюджетов за первое полугодие наблюдается впервые с 2011 г. С дефицитом исполнили бюджет 48 регионов. Самые большие в абсолютном выражении объемы дефицита были в Москве и Московской области (160 и 55 млрд руб соответственно)", — сообщается в документе.

Доходы консолидированных региональных бюджетов за первое полугодие 2020 года составили 6,3 триллиона рублей, что на 2,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. При этом под влиянием экономического кризиса налоговые и неналоговые доходы регионов сократились в годовом выражении на 7%, одновременно трансферты из федерального бюджета выросли на 57%, так что их доля в доходах бюджетов составила 22%.

Поступления НДФЛ за первое полугодие 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года практически не изменились. Зато существенно снизились поступления по другим основным видам налогов. Поступления по налогу на прибыль уменьшились на 14%, по налогу на совокупный доход – на 11,5%, по налогам на имущество – на 7,2%.

Расходы региональных бюджетов в январе-июне выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19%. По регионам эти темпы варьируются в достаточно широких пределах, однако лидером выступает Москва — на 36%. Отмечается, что расходы бюджетов регионов на здравоохранение в первом полугодии выросли в годовом выражении на 85%. "Увеличение расходов консолидированных региональных бюджетов в первом полугодии происходило в основном за счет дополнительного финансирования здравоохранения", — говорится в документе.

Эксперты оценивают потребность в дополнительных расходах федерального центра на поддержку регионов в течение 2020 года в 550-600 миллиардов рублей.