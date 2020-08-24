ТОКИО, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Японии предоставит Мьянме 45 миллиардов иен (425,4 миллиона долларов) в виде низкопроцентных займов для поддержки в условиях пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе японского МИД.

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече глав внешнедипломатических ведомств двух стран Тосимицу Мотэги и Аун Сан Су Чжи в понедельник в ходе визита министра иностранных дел Японии в Мьянму.

В частности, 15 миллиардов иен (141,8 миллиона долларов) будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Мьянме, пострадавшего на фоне ограничительных мер из-за пандемии.

Оставшиеся 30 миллиардов иен (283,6 миллиона долларов) пойдут на поддержку программ правительства Мьянмы для нормализации социально-экономической жизни страны.

Кредиты будут предоставлены под 0,01% сроком на 40 лет с периодом отсрочки в 10 лет.

Ранее Япония предоставила Мьянме помощь на общую сумму более 30 миллионов долларов, в частности, за счет поставки лекарств, в том числе противовирусного препарата "Авиган".

По состоянию на вечер понедельника, согласно данным министерства здравоохранения и спорта, в Мьянме подтверждены 474 случая коронавирусной инфекции. Всего были протестированы 146 тысяч человек, результаты семи тысяч из которых до сих пор в стадии обработки. Скончались шестеро.