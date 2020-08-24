МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Башкирская содовая компания на данный момент воздерживается от принятия окончательного решения по объемам инвестпрограммы и социальных отчислений в бюджет региона, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

"Пока никаких решений на этот счет не принято, будем внимательно изучать обстановку и использовать все возможности, чтобы сохранить коллектив и уровень инвестиций. Мы сделаем все для того, чтобы продолжать работу в штатном режиме, поддерживать запланированный объем производства и численность сотрудников. Будем тянуть до последнего", — сказал он.

Таким образом, ранее появившаяся в СМИ информация о том, что сырья у БСК осталось на два года, поэтому она вынуждена будет сократить инвестпрограмму, что в перспективе приведет к сокращению численности персонала, не соответствует действительности.

Кроме того, БСК предпримет все возможные меры для сохранения текущего уровня финансирования фонда социальных целевых программ Башкирии, куда она ежегодно отчисляет 700 млн рублей. "Мы осознаем важность социальных программ, на которые идут средства фонда. Будут приложены все усилия для сохранения текущего размера выплат", — заверил Давыдов.

В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. Власти региона предложили содовой компании разработать шихан Куштау, однако это встретило сопротивление экоактивистов. 21 августа глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с ними заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, и она не будет разрабатываться содовой компанией.