АНКАРА, 24 авг /ПРАЙМ/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "постоянном давлении" на страну, комментируя ухудшение агентством Fitch прогноза по рейтингу Турции.

Ранее в понедельник Fitch ухудшило прогноз по суверенному рейтингу страны "ВВ-" со стабильного на негативный, отметив, что пересмотр прогноза отражает истощение валютных резервов и слабое доверие к денежно-кредитной политике.

"Cостояние нашей экономики стабильно. Мы знаем, где понабрались ума те, кто превратил наш экономический прогноз в негативный после обнаружения запасов газа в Черном море, заслужившего признание всего мира. На нас постоянно оказывается давление, в том числе манипуляциями с курсом лиры, наши успехи выводят из себя определенные круги", — сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что золотой резерв Турции возрос за последние четыре года более чем в три раза и превысил 45 миллиардов долларов.

Как заявил Эрдоган в пятницу, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.