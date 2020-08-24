МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Минстрой опубликовал проект приказа о средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ на четвертый квартал текущего года.

"Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации ‎на IV квартал 2020 года", — говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, среди прочего, стоимость квадратного метра общей площади жилья в Москве предлагается установить на уровне 115 151 рублей, в Московской области — 64 958 рублей, в Санкт-Петербурге — 85 539 рублей, в Ленинградской области — 56 194 рубля.

Минстрой определяет показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для расчета размера соцвыплат, которые предоставляются на приобретение (строительство) жилья за счет федерального бюджета.