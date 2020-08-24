ВАШИНГТОН, 24 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США в понедельник закрылись в плюсе, S&P 500 NASDAQ обновили максимумы, свидетельствуют итоги торгов.

По данным на 23.00 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос к уровню открытия на 1,38%, до 28 1314,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 11 381,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 3432,09 пункта.

Торги на американских биржах прошли на фоне оптимизма на других мировых фондовых рынках. Так, ростом, достигавшим 1,7%, закрылись биржи АТР, в уверенном плюсе были и рынки Европы.

Оптимистичные настроения обусловлены новостями о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

Также положительно рынок воспринял новость о том, что Агентство по охране окружающей среды США одобрило первое в своем роде дезинфицирующее средство от коронавируса продолжительного действия, которым теперь можно будет обрабатывать поверхности в общественных местах и на транспорте.

Поддержали оптимизм инвесторов и новости об устойчивом росте пассажиропотока у ведущих американских авиакомпаний с июня по август, что является важным признаком восстановления экономической активности.