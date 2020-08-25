МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР, говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах.

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей. Эти переплаты могут быть взысканы только в судебном порядке либо путем добровольного возмещения родственниками умершего пенсионера", — говорится в отчете.

Аудиторы отмечают, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.

При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших гражданах, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше — 5,6 тысячи человек.

Аудиторы также отмечают, что информационные базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации граждан, а значит, нуждаются в выверке по единому идентификатору и актуализации сведений.