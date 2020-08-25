МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ нашла ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к нарушению пенсионных прав россиян, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах.

"Основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам", — говорится в отчете. Поясняется, что чаще всего это происходит из-за ошибок граждан при заполнении ими анкет, при этом если у гражданина было два и более счета на момент назначения пенсии, ее размер мог определяться только на основании одного из них, и тем самым размер пенсии уменьшался.

Еще один фактор, который может приводить к необоснованному занижению пенсии, – смена фамилии, и в большинстве случаев это касается женщин, которые меняли фамилию при замужестве. Счетная палата выяснила, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которая была у человека при рождении – это ведет к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

Пенсионный фонд регулярно находит и объединяет такие счета, однако положенные гражданам доплаты со дня назначения пенсий осуществляет не всегда, также выяснили контролёры. Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем в половине из них; в результате пенсионерам доплачено 2,2 миллиона рублей.

Всего же в течение рассматриваемых трех лет фонд в целом по России произвел объединение счетов в отношении 89,8 тысячи пенсионеров. "Есть риски, что при слиянии счетов во всех случаях доплаты пенсий не производились", — подозревают в контрольном ведомстве.

"Учитывая высокую социальную значимость выявленной проблемы, напрямую сказывающуюся на уровне и качестве жизни пенсионеров, Минтруду России совместно с ПФР необходимо организовать проведение проверки назначенных и пересчитанных по данным персонифицированного учета пенсий и осуществить выплаты гражданам недополученных ранее пенсий", — делают вывод аудиторы.