МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В торговле России и других государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в прошлом 2019 году снизились расчеты в рублях. Как пишет РБК со ссылкой на доклад Евразийского банка развития (ЕАБР) "Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году", при этом российская национальная валюта остается доминирующей.

Доля рубля по российскому экспорту снизилась с 73,6% до 72,9%.

По импорту — с 83,9% до 81%.

При этом в торговле РФ и стран ЕАЭС растет доля других национальных валют.

При этом данные доклада ЕАБР расходятся со статистикой Банка России. По мнению ЦБ, доля рублевых расчетов ниже.

Как объяснил изданию глава Центра интеграционных исследований ЕАБР Андрей Петросьян, разница в статистике заключается в использовании разных данных. ЕАБР основывается в своих расчетах на статистику Евразийской экономической комиссии. Банк России — формирует расчеты по международным стандартам составления платежного баланса.

При этом доля американского доллара по экспорту России в страны ЕАЭС также снизилась: с 17,4% до 17,2%. По импорту — выросла с 13,1% до 15,1%.

Россия в формате ЕАЭС торгует в долларах США при экспорте нефти и газа. Это, отмечается в докладе, "осложняет применение других валют и ставит естественное ограничение на использование денежных единиц стран союза".

Доля евро осталась на уровне 7,8% по экспорту и выросла с 2,7% до 2,9% по импорту.