БЕРЛИН, 25 авг — ПРАЙМ. Индекс экономической конъюнктуры ФРГ в августе вырос до 92,6 пункта с 90,4 пункта в июле, в сравнении с прошлым месяцем компании оценивают свое положение более оптимистично, говорится в исследовании германского экономического института IFO.

"Компании оценивают текущее положение по сравнению с прошлым месяцем значительно более высоко. Их ожидания стали несколько более оптимистичными. Немецкая экономика находится на восстановительном курсе", — говорится в пресс-релизе, опубликованном институтом во вторник.

Индекс в августе вырос по сравнению с июлем — месяц назад он составил 90,4 пункта. Особенно улучшилась экономический климат в перерабатывающей промышленности, оценки компаний нынешнего положения в отрасли "выросли скачкообразно", хотя "еще много фирм определяет свое экономическое положение как плохое", говорится в исследовании.

Сильно вырос индекс экономической конъюнктуры в сфере услуг, более оптимистично оценивают компании и дальнейшее развитие на ближайшие шесть месяцев. В сфере торговли ожидания предприятий несколько снизились, особенно это касается фирм, занятых в оптовой торговле.

В сфере строительства рост индекса продолжается, компании с оптимизмом оценивают текущую ситуацию, однако прогноз на будущее остается пессимистическим.