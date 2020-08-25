КИЕВ, 25 авг — ПРАЙМ. Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября с 170 до 183 долларов, такое решение поддержали 295 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Первый замглавы министерства финансов Денис Улютин ранее заявил, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен (183 доллара) в месяц будет стоить госбюджету Украины 3 миллиарда гривен (почти 110 миллионов долларов) за три месяца. Европейская бизнес-ассоциация при этом уже заявила о неприемлемости повышения минимальной зарплаты на Украине без снижения ставки единого социального взноса (ЕСВ).

"Проектом изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5 тысяч гривен (183 доллара) в месячном размере (рост на 5,86%)", — говорится в тексте закона.

Ранее кабмин Украины также утвердил план повышения минимальной зарплаты, который предусматривает ее рост с 1 сентября до 5 тысяч гривен, с января 2021 года – до 6 тысяч (219,6 доллара) и с 1 июля – до 6,5 тысячи гривен (237,6 доллара).

Верховная рада в апреле внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым на этот год ВВП составит минус 3,9% вместо прогнозируемого роста в 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо 5,5%, курс гривны — 29,5 за один доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 миллиардов гривен (около 11 миллиардов долларов) или 7,5% ВВП.