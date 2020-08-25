КУБИНКА (Московская область), 25 авг — ПРАЙМ. Около 30 соглашений на общую сумму в 250 миллиардов рублей подписано в ходе форума "Армия-2020" между предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), регионами и институтами развития, сообщил РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

"На полях форума "Армия-2020" подписано около 30 соглашений между предприятиями сектора ОПК, регионами и институтами развития на сумму более 250 миллиардов рублей", — сказал Борисов.

Из 250 миллиардов рублей около 200 миллиардов приходятся на кредитные соглашения опорного банка ОПК — Промсвязьбанк, пояснили, в свою очередь, в аппарате Борисова.

Реализация большинства из соглашений предусмотрена в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Образование", "Безопасные и качественные автодороги", "Экология", "Жильё и городская среда".

"Среди крупнейших проектов — строительство современного завода по производству отечественных рефрижераторных контейнеров в Магаданской области и создание производства по изготовлению оборудования для автоматизированных мусоросортировочных комплексов в Нижегородской области мощностью не менее 120 000 тонн твёрдых коммунальных отходов в год", — сказал вице-премьер.

По его словам, национальные проекты — хорошее "окно возможностей" для российской промышленности, в том числе ОПК.

"Рост доли отечественного производства на внутреннем рынке обеспечит дополнительные рабочие места и наполнит бюджетную систему налогами. Это борьба за новые рынки и запуск новых инвестиционных циклов", — сказал Борисов.