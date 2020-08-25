МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Власти Белоруссии оптимизируют государственные расходы из-за недопоступления доходов в бюджет, но все социальные обязательства будут выполнены, сообщил во вторник министр финансов Юрий Селиверстов.

"Все обязательства перед людьми по заработной плате и другие будут выполнены безусловно", — цитирует министра агентство Белта.

По его словам, определенный недобор доходов в республиканском бюджете создает некоторые трудности в финансировании расходов. "Это достаточно большие трудности с точки зрения предыдущих лет. Но с учетом того, что у нас есть определенный объем остатков, который мы сформировали в предыдущие годы, все социальные обязательства мы выплатим. Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям — здесь все будет реализовано", — сказал Селиверстов.

Вместе с тем он отметил, что государство оптимизирует свои расходы, от некоторых из них откажется, но это не коснется социальных обязательств.