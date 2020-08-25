МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Белоруссия осуществит в 2020 году все платежи по внешнему долгу в полном объеме, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

По его словам, платежи по валютному госдолгу в 2020 году составляют около 3,6 миллиардов долларов, причем 2 миллиарда государство уже выплатило.

"Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим", — приводит слова Селиверстова агентство "Белта".

Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрит Минфин России, это предмет переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.