МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Общий объем валютной ликвидности в российском банковском секторе находится на приемлемом уровне, несмотря на некоторое его снижение в июле из-за сезонных факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Аналитики Райффайзенбанка накануне отметили, что запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, что может говорить о возможном дальнейшем ослаблении рубля.

"В июле наблюдалось некоторое снижение запаса валютной ликвидности в банковском секторе под действием сезонных факторов. Тем не менее общий объем валютной ликвидности в банковском секторе находится на приемлемом уровне", — заявил регулятор.

Банк России указал, что об этом также свидетельствуют индикаторы стоимости валютной ликвидности на российском денежном рынке, в том числе спред ставок в сегментах валютный своп и МБК.