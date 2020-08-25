МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Москва исходит из того, что гражданам и российскому бизнесу в Белоруссии ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Офис "Яндекса" в Минске работает в удаленном режиме, часть сотрудников покинули город

По его словам, РФ внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране.

"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии", — сказал Песков.

Он отметил также: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".