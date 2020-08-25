МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что не видит для бюджета рисков из-за колебаний курсов валют. Белорусский рубль слабеет к основным валютам на старте биржевых торгов во вторник

"Выплаты, которые привязаны к доллару, будут несколько увеличиваться. Что же касается доходов от таких, например, экспортеров, как "Беларуськалий", они, наоборот, будут прирастать", — заявил министр на совещании с президентом Александром Лукашенко, его слова приводит госагентство Белта.

Он добавил, что Белоруссия уже внесла основную часть взносов в уставные фонды международных организаций, и на эти расходы колебания на валютном рынке серьезно не повлияют.

"Понимая наше наличие золотовалютных резервов, то, что мы рассчитываемся по долгам, каких-то экономических рисков, что вся эта ситуация как-то изменится, здесь нет. Но с точки зрения влияния на бюджет оно, конечно, будет", — резюмировал глава Минфина.