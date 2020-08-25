МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2021 году увеличит объем переработки сои на треть — до 80 тысяч тонн, в дальнейшем планируется выход на полную мощность в 100 тысяч тонн, говорится в сообщении компании.

"Завод по переработке сои, построенный на производственной площадке ОАО "Славянский комбинат хлебопродуктов" в Славянске-на-Кубани, завершил свой первый сезон, переработав 60 тысяч тонн сои. В следующем году он увеличит объем переработки до 80 тысяч тонн и в дальнейшем выйдет на полную мощность, до 100 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

"Агрокомплекс" инвестировал в строительство площадки по переработке 464 миллиона рублей. Гендиректор Славянского комбината хлебопродуктов Андрей Русов, которого цитирует компания, отметил, что на предприятии используется уникальная технология для механической и термической обработки сои — она повышает качество производимых кормов.

"Раньше компания в большом объеме закупала соевый жмых и шрот у отечественных производителей для приготовления комбикормов. Новый завод позволил существенно снизить долю покупных ингредиентов, заменить в рецептах комбикормов подсолнечное масло на соевое. Нам удалось улучшить качество комбикормов в компании, снизить их себестоимость и повысить эффективность отрасли переработки", — добавил Русов.

"Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева — один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в России. Агрохолдинг объединяет 29 предприятий и более 700 розничных магазинов, среди направлений его деятельности — животноводство, растениеводство, производство молока, мясной продукции, сахара. "Агрокомплекс" принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.