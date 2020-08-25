МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к белорусскому рублю на среду, 26 августа, вырос на 1,85%, евро — на 1,88%, свидетельствуют данные Национального банка Белоруссии. Глава Минфина Белоруссии не видит рисков из-за колебаний курсов валют

Согласно информации на сайте регулятора, официальный курс евро к белорусскому рублю на среду вырос на 1,88%, до 3,0758 белорусского рубля за евро, курс доллара — на 1,85%, до 2,6028 белорусского рубля за доллар. Официальный курс российского рубля к белорусскому на среду увеличился на 1,7%, до 3,4939 белорусского рубля за 100 российских.

Таким образом, курсы доллара и евро к белорусскому рублю с момента проведения президентских выборов в республике 9 августа уже выросли на 6,3% и 6,2% соответственно.

Вместе с тем коммерческие банки продают доллар примерно по 2,67-2,7 белорусского рубля, евро — по 3,13-3,17 белорусского рубля.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.