МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Траты россиян на неделе с 17 по 23 августа выросли по сравнению с показателем годом ранее на 1,9%, а индекс потребительского спроса за неделю подрос на 1,3 пункта, до 75,4 пункта, что свидетельствует об улучшении ситуации с потребительским спросом в России, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".

По данным банка, рост расходов россиян на прошлой неделе помог компенсировать снижение показателя в первые две недели текущего месяца. В результате траты россиян за три недели августа оказались точно такими же, как в 2019 году.

"Таким образом все оперативные индикаторы указывают на то, что ситуация с потребительским спросом улучшается", — подчеркивают аналитики.

Практически весь прирост трат за прошедшую неделю приходится на непродовольственные товары, здесь траты показали рост в 12,4% к аналогичному периоду 2019 года. Сократились темпы роста расходов на продукты — они выросли на прошлой неделе лишь на 3,6% против 5,2% на неделе с 10 по 16 августа. Расходы россиян на услуги постепенно продолжают восстанавливаться, хотя по-прежнему находятся "в минусе" — на прошлой неделе они сократились на 13,7% по сравнению с показателем годом ранее.

В "красной зоне" продолжают находиться такие категории трат, как отели, развлечения, турагенства, авиабилеты, локальный транспорт, кафе, салоны красоты, ювелирные изделия и такси. В то же время расходы в годовом выражении выросли в сегменте компьютеров, бытовой техники и электроники, одежды и обуви, универсальных магазинов, медицинских услуг.

Одновременно был зафиксирован рост количества активных торговых точек — их число на прошлой неделе было на 1,3% выше средненедельного значения февраля. При этом рост произошел за счет продуктовых магазинов, количество которых выросло на 8,2% по сравнению с февралем. В то же время число активных объектов бизнеса сферы услуг по сравнению со значением в феврале было ниже на 2,2%, а в сфере непродовольственных товаров — на 1,4%.