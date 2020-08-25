МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на Федеральную космическую программу, надо повышать, значительный их объем просто лежит на счетах, и в этом году было пока потрачено лишь около трети, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день здесь наиболее актуален вопрос не увеличения бюджетного финансирования, а эффективного использования выделяемых из федерального бюджета средств.

"Кассовое исполнение расходов корпорации ("Роскосмос" — ред.) по итогам 2018 года — 84,2%, по итогам 2019 года – 81%, по состоянию на 11 августа текущего года — 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета – порядка 180 миллиардов рублей — сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности. На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета", — указали в министерстве.

"Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы", — также говорится в сообщении.