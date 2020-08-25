МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле выросли на 13,9% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 901 тысячи, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 785 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 791 тысячи с 776 тысяч.