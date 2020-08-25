МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ошибки в расчете пенсии могут быть связаны со сменой фамилии, места жительства или совпадении паспортных данных россиян, рассказали агентству "Прайм" эксперты. По их мнению, при малейших подозрениях следует обращаться в местное отделение ПФР и требовать перерасчета.

Счетная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России (ПФР), из-за которых россиянам недоплачивают пенсии. По данным отчета контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах, главной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

Это чаще всего происходит из-за ошибок граждан при заполнении ими анкет, совпадении паспортных данных и смены фамилии. Счетная палата выяснила, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которая была у человека при рождении – это ведет к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов. В этом случае размер пенсии определяется только на основании одного из них, и оказывается меньше, чем мог бы.

ПФР регулярно находит и объединяет такие счета, однако положенные гражданам доплаты со дня назначения пенсий осуществляет не всегда, выяснили контролеры. Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем в половине из них; в результате пенсионерам доплачено 2,2 миллиона рублей.

ОГРЕХИ "БУМАЖНОГО" ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

При этом некоторые продолжают получать пенсии даже посмертно. В ходе аудита выяснилось, что органы ПФР на местах продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают эти деньги. На 1 января 2020 года переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 млн рублей.

"Переплата такой суммы в двух территориальных органах, что следовало из отчета Счетной палаты, подчеркивает необходимость дальнейшей цифровизации работы госорганов и создания единого реестра населения страны", — комментирует руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Это позволит получить более целостное и своевременное представление об изменениях в жизни того или иного гражданина и создать базу для перехода к адресной социальной помощи. О необходимости введения последней не устает напоминать глава службы Алексей Кудрин, а ее финансирование может быть найдено, в том числе, за сокращения вот таких "лишних" трат, как в этом примере с ПФР. Появление корректных и актуальных сведений позволило бы уменьшить дефицит фонда, который финансируется из федерального бюджета, сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время многие территориальные отделения зачастую не оснащены полноценной технологической инфраструктурой, нет единой базы, а сотрудники дублируют информацию "на бумажках". Поэтому подобные "ошибки" не должны вызывать удивление. Для государства доклад Счетной палаты демонстрирует потенциал повышения эффективности, который может быть реализован за счет перехода на "цифру" и единую информационную базу.

ОСОБЕННОСТИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

По данным представителя НПФ "Сафмар", в части, касающейся накопительной пенсии, ошибки не обязательно появляются при смене персональных данных. Скорее они могут возникнуть автоматически, и риск их появления возрастает при полном совпадении, например, ФИО и даты рождения. Ошибки могут еще возникать, если у человека вдруг появляется два ИНН (например – сбой в системе ФНС), и в этом случае может пропасть связка СНИЛС-ИНН.

Гражданин может зайти на сайт госуслуг и сформировать уведомление о состоянии пенсионного счета. Там есть много данных, в том числе, о трудовой деятельности, СНИЛС, страховщике по накопительной пенсии. Можно проверить периоды работы, стаж, страховщика, верно ли указан номер СНИЛС. Если обнаружена ошибка, стоит написать заявление в ПФР.

"В отношении накопительной пенсии можно обратиться в своей негосударственный пенсионный фонд – запросить выписку со счета или зайти в личный кабинет и проверить информацию", — советуют в "Сафмар". При этом НПФ не могут изменить персональные данные клиентов в беззаявительном порядке, нужно заявление клиента. При этом доплата производится за все время, а не только с момента обнаружения ошибки.

Кроме того, НПФ имеет возможность проверять актуальность паспортов физических лиц через специальный сервис МВД. Таким образом, фонды имеют возможность узнать о смерти клиента, если данная информация не поступила в фонд от ПФР.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

По мнению экспертов, потенциально столкнуться с проблемой недостаточного размера выплат могут те, кто менял личные данные, место жительства, причем даже в пределах одного региона. Таким гражданам можно рекомендовать всегда держать в голове алгоритм начисления пенсий, и при возникновении подозрений не стесняться и обращаться за консультациями к сотрудникам ПФР. Госслужащие должны предоставить исчерпывающую информацию и принять к рассмотрению заявление о перерасчете в случае обнаружения каких-либо ошибок.

"Самый идеальный вариант не допустить неправильного начисления пенсии — иметь идеально оформленную трудовую книжку, правильно оформлять все изменения персональных данных, и отслеживать отчисления работодателей в ПФР. Но, как мы понимаем, обычно это доверяют работодателям и специалистам компаний, которые нередко допускают ошибки", — рассуждает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При оформлении пенсии будущий пенсионер может выбрать один из двух порядков начисления пенсии, исходя из условий его трудовой деятельности и предполагая, что все учтено, вся информация и все отчисления есть в фонде. Позже, видя размер своей пенсии, люди начинают жаловаться в ПФР, который не отвечает за ошибки работодателя.

Впрочем, ошибки фонда, из-за которых людям недоплачивают, тоже возможны. Как правило, о переплатах речи не идет. Сами суммы, как правило, незначительные, но за несколько лет или десятилетий набегает немало.

"Чтобы доказать факт ошибки, недостаточно обратиться в ПФР, скорее всего, придется идти в суд. Если фонд подтвердил ошибки, то доплаты производят с момента их ошибок. Если это доказано в суде, то всегда выплачивают всю сумму", — пояснила Иванова-Швец.

По словам Когана, заявление рассматривают на уровне начальника отделения ПФР, и, как правило, принимают положительное решение. Размер недоплаты в каждом случае может носить индивидуальный характер в зависимости от того, когда образовалась эта ошибка и ее влияния на размер пенсии. Чем он выше размер, тем проще понять, что возникли разночтения на каком-то этапе, и это является поводом для обращения в ПФР.​