МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии потребовал от коммерческих банков принять меры по обеспечению обменных пунктов наличной валютой, необходимой для удовлетворения спроса на нее со стороны населения, а также призвал взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов валют, говорится в письме регулятора банковскому сектору.

"С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу", — отмечается в письме, копией которого располагает РИА Новости.

Кроме того, Нацбанк полагает целесообразным более активно информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания клиентов, а также с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в иностранной валюте.

В письме регулятор рекомендует банкам "взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты".