МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале 2020 года упали на 7,6% в годовом выражении после роста на 1,2% в первом, следует из данных Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций за второй квартал составил 4,027 триллиона рублей.

Это первое снижение инвестиций в основной капитал за квартал впервые с 2016 года и самое глубокое почти за пять лет (с четвертого квартала 2015 года, когда спад составил 9,3% в годовом выражении).

Согласно данным статистического ведомства, опубликованным на минувшей неделе, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2020 года снизились на 4% в годовом выражении. В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 6,9 триллиона рублей.

Ранее в июле Банк России в информационно-аналитическом комментарии отмечал, что уровень инвестиций в основной капитал во втором квартале был минимальным за последние пять лет.