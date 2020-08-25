ПЕРМЬ, 25 авг /ПРАЙМ/. Власти Пермского края приступили к разработке программы борьбы с безработицей и обеспечению полномасштабного вовлечения трудовых ресурсов в экономику, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Пермь.

Глава ведомства во вторник, 25 августа, провел с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным совещание, посвященное вопросам занятости населения.

"Субъект приступил к разработке программы борьбы с безработицей и обеспечению полномасштабного вовлечения трудовых ресурсов в экономику. В ближайшее время документ согласуем и приступим к его реализации. Мы будем в еженедельном режиме контролировать эффективность проводимых мероприятий и при необходимости корректировать их", — цитирует пресс-служба краевой администрации Антона Котякова.

Он уточнил, что в сентябре в Пермском крае, в одном из первых в стране регионов, откроется центр опережающей профессиональной подготовки, который позволит ежегодно проводить переобучение не менее 1300 человек. "Работа по привлечению инвестиций в производство, которую проводят власти региона, поможет не только создать рабочие места в производственном секторе, но и окажет мультипликативный эффект на другие отрасли", — добавил министр.

Дмитрий Махонин рассказал министру о мерах поддержки предприятий, сотрудники которых находятся под угрозой увольнения. На выравнивание ситуации на рынке труда власти направили более миллиарда рублей. По его словам, карантинные мероприятия больше всего сказались на малом и среднем бизнесе, при этом занятость сотрудников промышленных предприятий удалось сохранить.

"Оказана материальная помощь девяти тысячам работников пострадавших отраслей, средства направлены на создание не менее шести тысяч дополнительных рабочих мест, на субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для сохранения 3,5 тысячи рабочих мест, а также на выплаты на временную занятость около 2,7 тысячи человек", — отчитался Махонин.

Руководитель региона подчеркнул, что подтвержденные инвестпроекты на сумму более 1,5 миллиарда рублей, а также развитие программ сельского хозяйства позволят создать новые рабочие места для жителей края.

Ранее президент РФ Владимир Путин просил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина заняться вопросом безработицы в регионе, назвав это проблемой, которая требует его личного участия. Президент отметил, что в Пермском крае безработица сегодня чуть выше, чем в среднем по стране.