МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по МСФО за первое полугодие 2020 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 381 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль составила 381 миллион долларов (153 миллиона долларов в I полугодии 2019 года). Базовая прибыль на акцию составила 0,81 доллара по сравнению с 0,33 доллара на акцию в I полугодии 2019 года на фоне роста операционной прибыли", — говорится в сообщении.

Выручка в январе-июне увеличилась на 21% в годовом выражении, до 1,135 миллиарда долларов, за счет высоких цен на золото и серебро. Скорректированный показатель EBITDA за период составил 616 миллионов долларов, увеличившись в полтора раза на фоне роста цен на металлы и снижения денежных затрат.