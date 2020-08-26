МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") предложил выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 0,4 доллара на акцию, сообщает компания.

"В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров предложил выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,40 доллара на акцию (0,20 доллара на акцию в I полугодии 2019 года), что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли группы за I полугодие 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, совет директоров Polymetal одобрил изменения в дивидендную политику, направленные на повышение ее прозрачности. Теперь соблюдается соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA существенно ниже установленного порогового значения 2,5x.

В соответствии с этим, Polymetal предлагает выплатить промежуточные дивиденды на общую сумму 189 миллионов долларов. Годом ранее промежуточные дивиденды компания выплатила по 0,2 доллара на акцию (94 миллиона долларов). По итогам 2019 года Polymetal выплатил специальный и итоговый дивиденд в общем размере 0,62 доллара на акцию.

В настоящее время выпущенный акционерный капитал компании состоит из 471,8 миллиона обыкновенных акций. В свободном обращении находится около 71% акций Polymetal, группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит порядка 28% акций, чешской PPF Group NV Петра Келлнера — 3,8%, под контролем банка "ФК Открытие" находятся 3,9%, менеджменту компании принадлежит примерно 1%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — компания РФ, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В январе-июне 2020 года компания увеличила производство золота на 7%, до 642 тысячи унций (20 тонн), серебра — снизила на 11%, до 9,8 миллиона унций (304,8 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за период выросло на 4% — до 723 тысяч унций (22,5 тонны).