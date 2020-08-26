МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский АО названы регионами с самым загрязненным воздухом, пишет РБК со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Также в топ-10 субъектов России с самым грязным воздухом попали:
- Свердловская область,
- Ямало-Ненецкий автономный округ,
- Иркутская область,
- Башкортостан,
- Челябинская область,
- Оренбургская область и
- Краснодарский край.
За прошлый 2019 год, выяснили эксперты, российская промышленность и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ.
На одного россиянина пришлось около 155 кг вредных выбросов в год.
Три четверти загрязнений генерируют предприятия, одну четверть — автомобили.
Лидер загрязнений —металлургия (3,7 миллиона тонн выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий).
https://1prime.ru/state_regulation/20200826/831953381.html