МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский АО названы регионами с самым загрязненным воздухом, пишет РБК со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Также в топ-10 субъектов России с самым грязным воздухом попали:

Свердловская область,



Ямало-Ненецкий автономный округ,



Иркутская область,

Башкортостан,



Челябинская область,



Оренбургская область и



Краснодарский край.

За прошлый 2019 год, выяснили эксперты, российская промышленность и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ.

На одного россиянина пришлось около 155 кг вредных выбросов в год.

Три четверти загрязнений генерируют предприятия, одну четверть — автомобили.

Лидер загрязнений —металлургия (3,7 миллиона тонн выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий).