МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Роспатент готовит предложения в правительство по отказу от бумажных документов, сотрудникам ведомства приходится ежедневно разбирать около 80 килограммов бумаги, рассказал в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Наше ведомство готово отказаться от бумажных носителей. Но не все наши партнеры осознают необходимость такого шага. Такую задачу в марте этого года на заседании коллегии Роспатента поставил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мы прорабатываем соответствующие предложения, позже сформулируем их и подадим на рассмотрение в правительство", — сказал он.

По словам Ивлиева, в сфере интеллектуальной собственности нет необходимости сохранять бумажный оборот, если есть возможность перевести его в электронный вид.

"Раньше изобретатель был вынужден подготовить письменную заявку и документацию на нее. После все документы распечатать, отнести на почту и отправить нам. Несмотря на такую внушительную цифру — 90 тысяч заявок в год, 30% из них в бумажном виде — это все же большой объем. Каждый день нашим сотрудникам приходится разбирать около 80 килограммов бумаги. Подача документов при личном обращении — это всегда дополнительный объем работы для наших сотрудников", — отметил он.