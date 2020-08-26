МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Спад ВВП РФ в 2020 году может составить 4,2%, восстановительный рост в следующем году — достичь 3,1%, следует из консенсус-прогноза Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ 12-20 августа 2020 года провел очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2020-2021 годах (с разбивкой по кварталам) и далее до 2026 года. В опросе приняли участие 20 экспертов из России и других стран. Предыдущий консенсус-прогноз был опубликован в мае 2020 года.

Согласно представленному консенсус-прогнозу, аналитики рынка ожидают снижения ВВП РФ в 2020 году на 4,2% (вместо прежней оценки по спаду в 4,3%), в следующем году предполагается рост на 3,1%. "После чего, согласно консенсус-прогнозу, российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год (этот темп давно рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России)", — говорится в документе.

Инфляция по итогам текущего года составит 3,8%, в 2021 году замедлится до 3,6%, отмечаются в прогнозе. "Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки Банка России еще на 0,25 п.п. до конца 2020 года; это означает, что ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска. В последующие годы эксперты ожидают некоторого увеличения инфляционных рисков и постепенного повышения ключевой ставки на 0,25–0,75 п.п.", — указывают авторы.

Что касается прогноза по среднегодовым ценам на нефть, то они скорректированы вверх (прежде всего из-за достижения соглашения в рамках ОПЕК+) — до 41,1 и 48 долларов за баррель соответственно в 2020 и 2021 годах с предыдущих 34,9 и 43,7 доллара за баррель соответственно.

"Курс рубля ожидается фактически стабильным: 72–73 рубля за доллар, что близко к текущему уровню и даже несколько крепче его", — заключают авторы консенсус-прогноза.

Минэкономразвития РФ ожидает снижения ВВП в текущем году на 4,8%. Однако министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз. В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,6%.