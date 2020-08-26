МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Юбилейный V Московский финансовый форум состоится в полном объеме в 2021 году, при этом 8 сентября 2020 года пройдет одна сессия в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-центра мероприятия.

"Восьмого сентября 2020 года состоится Стратегическая сессия Московского финансового форума с участием ключевых спикеров. Она станет уникальной онлайн-площадкой для профессиональной дискуссии, посвященной вопросам финансово-экономической политики России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная онлайн-сессия даст возможность ответить на ряд ключевых вопросов, в том числе, что станет драйвером роста в посткоронавирусный период и как найти баланс между стабильностью и стимулированием роста.

По информации пресс-центра мероприятия, даже с учетом стабилизации ситуации с распространением коронавируса проведение форума в полноценном формате является невозможным. В связи с этим принято решение провести юбилейный V Московский финансовый форум в полном объеме в 2021 году.

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы форума — министерство финансов РФ и правительство Москвы.